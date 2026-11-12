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Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri lösemi farkındalığı için broşür dağıttı

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Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri lösemi farkındalığı için broşür dağıttı
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Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, lösemi farkındalığını artırmak için hastanede bilgilendirme yaparak hasta yakınlarına broşür dağıttı. Çalışmayla hastalığın tanınması ve lösemiyle mücadele eden çocuklara yönelik duyarlılığın güçlendirilmesi hedeflendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, lösemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla hastanede bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Hasta yakınlarına lösemi hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak ve hastalık konusunda toplumda bilinç oluşturmak amacıyla farkındalık çalışması düzenledi. Hastane bünyesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında hasta yakınlarıyla bir araya gelen sağlık ekipleri, lösemi hastalığına ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak hazırlanan broşürleri dağıttı. Çalışmayla hastalığın tanınması, toplumdaki farkındalığın artırılması ve lösemiyle mücadele eden çocuklara yönelik duyarlılığın güçlendirilmesi hedeflendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, lösemiyle mücadele eden tüm çocukların yanında olunduğu vurgulanarak, çocukların sağlıklı bir geleceğe kavuşması için toplumsal farkındalığın büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen etkinlikle, lösemiyle mücadelede yalnızca hastaların değil, toplumun tüm kesimlerinin bilinçli ve duyarlı olmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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