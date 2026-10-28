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Silopi'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri bedi besmele töreninde harfleri okudu

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Silopi'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri bedi besmele töreninde harfleri okudu
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Hacı Taybet Ökten 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Gümrük Lojmanları Camisi'nde bedi besmele töreni düzenlendi. Törene protokol ve aileler katıldı; minikler dualarla Kur'an eğitimine ilk harflerle başladı, program sonunda hediye aldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Hacı Taybet Ökten 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen bedi besmele töreninde minikler, Kur'an-ı Kerim eğitimine dualar ve ilk harflerle başladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Silopi İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Taybet Ökten 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından çocukların ilim yolculuğuna manevi bir başlangıç yapmaları amacıyla "bedi besmele töreni" düzenlendi. Gümrük Lojmanları Camisinde gerçekleştirilen programda minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim öğrenme yolculuklarının ilk adımını attı.

Protokol ve aileler törende buluştu

Gümrük Lojmanları Camisinde düzenlenen törene İl Müftüsü Arif Yeşildağ, İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Şanlı, emekli Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Abdullah Kaplan, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Çocukların manevi gelişimlerine katkı sunmak ve Kur'an-ı Kerim eğitimine yönelik sevgilerini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğreniminin ilk aşamalarını oluşturan harfleri ve kısa ayetleri okudu. Dua ve manevi atmosferin ön plana çıktığı programda, çocukların küçük yaşlarda dini değerlerle tanışmasının ve eğitim hayatlarına güzel bir başlangıç yapmalarının önemi vurgulandı. Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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