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Kızılay'dan Filistin Konvoyuna İkram

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Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletildi. Kızılay Şırnak Şubesi, konvoya su ve ikramda bulundu; temsilci Mehmet Adan, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmanın görevleri olduğunu söyledi.

KIZILAY'DAN FİLİSTİN KONVOYU'NA İKRAM

Bosna- Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkarak Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelen ve dün Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan ancak Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen Filistin Konvoyu'na Kızılay Şırnak Şubesi tarafından su ve çeşitli ikramlar yapıldı. Kızılay Şırnak Şubesi Silopi Temsilcisi Mehmet Adan, insani yardım çalışmalarının her koşulda sürdüğünü belirterek, "İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak bizim en temel görevimizdir" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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