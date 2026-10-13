Haberler

Şırnak Silopi'de belediye meclisi kavgasında 10 kişi ifadeye çağrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silopi Belediyesi meclis toplantısında ek bütçe görüşülürken Başkan Yardımcısı ile encümen üyeleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Başkan Yardımcısının şikayeti üzerine Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi ifadeye çağrıldı.

Şırnak'ta Silopi Belediyesi meclis toplantısında çıkan kavgaya ilişkin 10 kişi ifadeye çağrıldı.

Silopi Belediyesinde dün yapılan olağanüstü meclis toplantısında ek bütçe gündem maddesi görüşüldüğü sırada Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday ile bazı encümen üyeleri arasında tartışma çıktı.

O sırada bir encümen üyesinin Kuday'a bardaktaki suyu fırlatması üzerine çıkan tartışma, diğer encümen üyelerinin karışmasıyla kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Kuday, encümen üyeleri hakkında şikayetçi oldu.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi ifadeye çağrıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Van'da temel kazısı sırasında bitişikteki lokanta çöktü! Panik anları kamerada

Kazı sırasında yandaki lokanta çöktü! Toz bulutunda kaçıştılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak

Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak
Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı

Fon vurgununda tutuklanan ilk üst düzey isim

Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi

Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha

Napoli ve Stuttgart, Barış Alper Yılmaz için geliyor

Barış Alper Yılmaz için bu akşam tribündeler
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi

Dizideki oğluna “Güzel miyim?” diye sordu! Yanıt beklediği gibi olmadı
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun

Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun