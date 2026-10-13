Şırnak Silopi'de belediye meclisi kavgasında 10 kişi ifadeye çağrıldı

Şırnak Silopi'de belediye meclisi kavgasında 10 kişi ifadeye çağrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi Belediyesi meclis toplantısında ek bütçe görüşülürken Başkan Yardımcısı ile encümen üyeleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Başkan Yardımcısının şikayeti üzerine Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi ifadeye çağrıldı.
Şırnak'ta Silopi Belediyesi meclis toplantısında çıkan kavgaya ilişkin 10 kişi ifadeye çağrıldı.
Silopi Belediyesinde dün yapılan olağanüstü meclis toplantısında ek bütçe gündem maddesi görüşüldüğü sırada Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday ile bazı encümen üyeleri arasında tartışma çıktı.
O sırada bir encümen üyesinin Kuday'a bardaktaki suyu fırlatması üzerine çıkan tartışma, diğer encümen üyelerinin karışmasıyla kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.
Kuday, encümen üyeleri hakkında şikayetçi oldu.
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi ifadeye çağrıldı.