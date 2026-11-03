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Silopi'de silah kazasında ölen Jandarma Astsubay Alkan Düzce'de defnedildi

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Silopi'de silah kazasında ölen Jandarma Astsubay Alkan Düzce'de defnedildi
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Silopi'de silah kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Harun Alkan (34), Düzce'nin Yığılca ilçesinde askeri törenle toprağa verildi. Törene Düzce Valisi Mehmet Makas ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kılınç da katıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde silah kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Harun Alkan (34), memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Başverimli beldesinde önceki gün geçirdiği silahlı kazasında yaralanan Jandarma Astsubay Harun Alkan, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Cenazesi baba ocağı Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı İğneler köyüne getirilen Astsubay Alkan için askeri tören düzenlendi. Köy meydanındaki törene Düzce Valisi Mehmet Makas ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ile protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. İğneler Köyü Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Jandarma Astsubay Harun Alkan, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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