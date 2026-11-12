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Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki araç çarpıştı, yaralanan olmadı ve araçlar hasar gördü

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Başverimli köyü yakınlarındaki İpekyolu Kavşağı civarında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, Silopi ilçesine bağlı Başverimli köyü yakınlarındaki İpekyolu Kavşağı civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 06 BFH 938 plakalı otomobil ile 01 ARH 500 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananın olmadı belirlenirken, araçlarda hasar oluştu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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