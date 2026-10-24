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Avrupa'dan gelen 45 kişilik Keldani kafilesi Şırnak'ta Aksu köyünü ziyaret etti

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Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan 45 kişilik Keldani kafilesi, ailelerinin geçmişte yaşadığı Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Aksu köyünü ziyaret etti. Ziyaretçiler Cudi Dağı'nın yüksek kesimindeki köyde yeniden inşa edilen evleri gezerken, bazıları duygusal anlar yaşadı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Keldaniler, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Aksu köyünü ziyaret etti.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan 45 kişilik kafile, ailelerinin geçmişte yaşadığı Aksu köyünü ziyaret etmek üzere Silopi ilçesine geldi.

Cudi Dağı'nın yüksek kesimlerinde bulunan köye minibüslerle ulaşan ziyaretçiler, yeniden inşa edilen evleri gezdi.

Ziyarete katılan Veysi Oğuz, genç kuşakların ailelerinin geçmişini ve doğdukları toprakları tanımasının önemli olduğunu belirterek, "Ülkemize geldik. Gençlerimiz bu ülkeyi görsünler, köyleri görsünler. Çok iyi bir şey." dedi.

Fransa'dan gelen Lindsey Ide ise köyü ilk kez ziyaret ettiğini belirterek ziyaretin kendisi için çok duygusal olduğunu söyledi.

Babalarının köyünü görmenin kendisi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ide, köydeki yeni evleri görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Belçika'dan gelen Özlem Salubaga da küçük yaşlarda köyden ayrıldığını, yaklaşık 30 yıl sonra doğup büyüdüğü toprakları ziyaret etmenin kendisinde hem mutluluk hem hüzün yarattığını belirtti.

Aksu köyü muhtarı Pitrus Karatay ise Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen kafileyi köyde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA
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