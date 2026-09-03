Şırnak'ta Gençlik Merkezleri Dönem Sonu Kapanış Programıyla Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Şırnak Merkez ve Silopi Gençlik merkezlerinde yaz boyunca atölye ve kulüplerde eğitim alan öğrencilerin el emeği eserleri, düzenlenen coşkulu bir programla sergilendi. Programa katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, stantları gezerek gençlerin heyecanına ortak oldu, onları ve eğitmenleri tebrik etti. Kızılay ve Yeşilay bilgilendirme stantları, canlı müzik, şişme oyun parkları ve ikramlarla dolu etkinlikte gençler doyasıya eğlendi.
Şırnak Merkez ve Silopi Gençlik merkezleri bünyesinde yaz boyunca faaliyet gösteren atölye ve kulüp öğrencilerinin el emeği eserleri, düzenlenen coşkulu "Dönem Sonu Kapanış Programı" ile sergilendi.
Şırnak'ta gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla Merkez ve Silopi Gençlik merkezleri tarafından yürütülen atölye ve kulüp çalışmaları tamamlandı. Yaz dönemi boyunca üretilen eser ve projelerin yer aldığı dönem sonu kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'in de katıldığı programda, gençlerin sergilediği performanslar ve stantlar büyük beğeni topladı. Program kapsamında Kızılay ve Yeşilay tarafından bilgilendirme stantları kurulurken; canlı müzik dinletisi, çeşitli eğlenceli etkinlikler, şişme oyun parkları ve ikramlarla gençler yazın yorgunluğunu attı. İl Müdürü Fedai Din, stantları tek tek gezip gençlerin heyecanına ortak oldu ve yaz boyunca emek veren tüm öğrencileri ile eğitimcileri tebrik etti.