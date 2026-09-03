Haberler

Şırnak'ta Gençlik Merkezleri Dönem Sonu Kapanış Programıyla Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Şırnak'ta Gençlik Merkezleri Dönem Sonu Kapanış Programıyla Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Merkez ve Silopi Gençlik merkezlerinde yaz boyunca atölye ve kulüplerde eğitim alan öğrencilerin el emeği eserleri, düzenlenen coşkulu bir programla sergilendi. Programa katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, stantları gezerek gençlerin heyecanına ortak oldu, onları ve eğitmenleri tebrik etti. Kızılay ve Yeşilay bilgilendirme stantları, canlı müzik, şişme oyun parkları ve ikramlarla dolu etkinlikte gençler doyasıya eğlendi.

Şırnak Merkez ve Silopi Gençlik merkezleri bünyesinde yaz boyunca faaliyet gösteren atölye ve kulüp öğrencilerinin el emeği eserleri, düzenlenen coşkulu "Dönem Sonu Kapanış Programı" ile sergilendi.

Şırnak'ta gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla Merkez ve Silopi Gençlik merkezleri tarafından yürütülen atölye ve kulüp çalışmaları tamamlandı. Yaz dönemi boyunca üretilen eser ve projelerin yer aldığı dönem sonu kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'in de katıldığı programda, gençlerin sergilediği performanslar ve stantlar büyük beğeni topladı. Program kapsamında Kızılay ve Yeşilay tarafından bilgilendirme stantları kurulurken; canlı müzik dinletisi, çeşitli eğlenceli etkinlikler, şişme oyun parkları ve ikramlarla gençler yazın yorgunluğunu attı. İl Müdürü Fedai Din, stantları tek tek gezip gençlerin heyecanına ortak oldu ve yaz boyunca emek veren tüm öğrencileri ile eğitimcileri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var

ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı

Bu aracın içinden neler çıktığını tahmin edemezsiniz!
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletle gelip ateş açtılar! Kerkük'te kanlı saldırı
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu

Polisler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü
Girne'deki gemi faciasında 9 şüpheli hakkında yeni karar: Tutukluluk süreleri uzatıldı

Gemi faciasında 9 şüpheli hakkında yeni karar!