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Silopi'de samanlık yangını: 3 ton saman kül oldu

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ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde çıkan yangında 3 ton saman ile 200 kilogram hayvan yemi zarar gördü.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan yangında 3 ton saman ile 200 kilogram hayvan yemi zarar gördü.

Yangın, 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Bostancı köyündeki AFAD konutlarında Hasan Sayman'a ait samanlıkta çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlık tamamen yanarken, çatısı da çöktü. Yaklaşık 3 ton saman ile 200 kilogram hayvan yemi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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