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Şırnak Silopi'de Irak'a yük taşıyan tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Şırnak Silopi'de Irak'a yük taşıyan tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'a yük götüren tır şarampole devrilerek sürücünün yaralanmasına neden oldu. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'a yük taşıyan tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıdığı öğrenilen 47 AEA 0321 plakalı tır, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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