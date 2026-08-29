Silopi'de orman yangını kontrol altında
Şırnak'ın Silopi ilçesi Damlaca köyü dağlık alanında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, Kaymakam bölgede incelemelerde bulundu, Kızılay ekiplere ikramda bulundu.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Damlaca köyü dağlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, bölgeye gelerek yetkililerden yangına ilişkin bilgi aldı.
Öte yandan Kızılay Şırnak Şubesi ekipleri, yangınla mücadele eden ekiplere ikramlarda bulundu.
Kaynak: AA