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Şırnak Silopi'de Narkotik ekipleri MYO öğrencilerine bağımlılık eğitimi verdi

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Şırnak Silopi'de Narkotik ekipleri MYO öğrencilerine bağımlılık eğitimi verdi
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulunda öğrencilere bilgilendirme programı düzenledi. Programda uyuşturucunun zararları, bağımlılık döngüsü ve korunma yolları anlatıldı; erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklardan koruma çalışmaları kapsamında Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulunda bilgilendirme programı düzenledi.

Silopi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte uzman ekipler, uyuşturucu maddelerin bireysel ve toplumsal zararları, bağımlılık döngüsü ve korunma yolları hakkında öğrencilere sunum yaptı.

Erken teşhis ve önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekilen eğitimde, gençlerin bu tür tehditler karşısında bilinçli hareket etmesinin hayati rol taşıdığı vurgulandı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, uyuşturucu ile mücadelede başvurulabilecek resmi kanallar ve güvenlik güçleriyle iş birliği olanaklarının aktarılmasının ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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