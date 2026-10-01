Şırnak Cizre-Silopi kara yolunda devrilen hafif ticari araçta 6 kişi yaralandı

Şırnak Cizre-Silopi kara yolunda devrilen hafif ticari araçta 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre-Silopi kara yolu İnci köyü mevkisinde hafif ticari araç devrildi, araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 ABT 439 plakalı hafif ticari araç, Cizre- Silopi kara yolu İnci köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, araçtaki A.G. (15), S.G. (20), T.G. (17), S.G. (21), K.G. (19) ve A.G. (14) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA