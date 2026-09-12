AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, Silopi'de köyleri ziyaret etti

Ak Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi ilçesinde köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatar, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ile ilçeye bağlı Yeşilyurt, Ceylan ve Mahmutlu köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Tatar, ziyaretlerde bölgede güçlenen huzur ve kardeşlik ortamına dikkati çekerek, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında hayata geçirilen hizmet ve eserlerin bölgeye katkıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetin temel amacının vatandaşların sorunlarını dinlemek ve bunlara çözüm üretmek olduğunu belirten Tatar, Şırnak ve ilçelerinin kalkınması, birlik ve beraberliğin güçlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA