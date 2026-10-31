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Irak'taki 3.8 büyüklüğündeki deprem Şırnak'ın Silopi ilçesinde de hissedildi

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Irak'taki 3.8 büyüklüğündeki deprem Şırnak'ın Silopi ilçesinde de hissedildi
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AFAD verilerine göre Irak'ın Duhok kentine bağlı Simele bölgesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe ve tedirginliğe neden oldu.

Irak'ın Duhok kentine bağlı Simele bölgesinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, Şırnak'ın Silopi ilçesinde de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Irak'ın Duhok kentine bağlı Simele bölgesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde de hissedilen deprem vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Depremin merkez üssünün Silopi'ye yaklaşık 11,34 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. İlçede depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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