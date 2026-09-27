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Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor'u 3-1 yenip ligde puanını 6'ya çıkardı

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Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor'u 3-1 yenip ligde puanını 6'ya çıkardı
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TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu 2. haftasında Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor'u 3-1 yendi. Silopi Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Şırnak ekibi, puanını 6'ya yükseltti.

TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu 2. haftasında Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor'u 3-1 yendi

Silopi Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 önde bitiren Şırnak Kadın Spor Kulübü, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçı, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı tribünden izledi.

Bu sonuçla Şırnak Kadın Futbol Kulübü ligdeki puanını 6'ya yükseltti.

Kaynak: AA
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