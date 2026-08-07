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Silopi'de 4 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Miraç Tayşun, komşularına ait klimanın dış ünitesine dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili komşu B.K. gözaltına alınıp tutuklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynayan Miraç Tayşun, iddiaya göre, komşuları B.K'ye ait klimanın dış ünitesine dokunması sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayşun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında komşu B.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan B.K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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