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Silopi'de 29 Ekim töreninde Kaymakam Partal ve Komutan Kaya tebrikleri kabul etti

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Silopi'de 29 Ekim töreninde Kaymakam Partal ve Komutan Kaya tebrikleri kabul etti
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kaymakamlık binasında tebrikat töreni düzenlendi. Törende Kaymakam Çağlar Partal ile 172. Zırhlı Tugay Komutanı Levent Kaya, bayram tebriklerini kabul etti.

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamlığı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikat töreninde Kaymakam Çağlar Partal ve 172. Zırhlı Tugay Komutanı Levent Kaya, bayram tebriklerini kabul etti.

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Silopi'de düzenlenen kutlama programları kapsamında kaymakamlık binasında tebrikat töreni gerçekleştirildi. Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile 172. Zırhlı Tugay Komutanı Levent Kaya, kaymakamlık makamında düzenlenen törende Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla iletilen tebrikleri kabul etti. Tebrikat töreni, bayram tebriklerinin kabul edilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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