İkiz Kardeşlerin Tıp Fakültesi Başarısı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan ikiz kız kardeşler Sinem ve Senem Zeyrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) elde ettikleri başarıyla dikkat çekti. Sayısal alanda 501 ve 511 puan alan ikiz kardeşler, hayallerindeki meslek için aynı üniversitenin Tıp Fakültesini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Silopi Anadolu Lisesi'nden mezun olan Sinem ve Senem Zeyrek, YKS'ye iki yıl boyunca özel bir dershanede birlikte hazırlanarak zorlu sınav maratonunu omuz omuza sürdürdü. Ders çalışırken birbirlerine destek olan, anlamadıkları konuları birlikte çözen ve zaman zaman günlük hayatın sorumlulukları arasında derslerine devam eden ikizler, emeklerinin karşılığını üniversite sınavında aldı.

Sınavda Sinem Zeyrek 501 puan, ikizi Senem Zeyrek ise 511 puan elde etti. Tercih döneminde de birbirlerinden ayrılmayan kardeşler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etti. İki kardeş de aynı bölümü kazanarak doktor olma hayallerine birlikte ilk adımı attı.

"Birbirimize çok destek olduk"

Başarı hikayesini anlatan Sinem Zeyrek, sınavdan 501 puan aldığını belirterek, "İkizimle birlikte Van Tıp Fakültesini kazandım. Çalışma motivasyonum açıkçası çok istekli olup ülkeye faydalı bir birey olmaktı. Çalışma alanında ise kardeşimle birbirimize çok destek veriyorduk. Aynı şekilde öğretmenlerimiz ve ailemiz de bizim için motivasyon kaynağı oluyordu" dedi.

İki yıl boyunca sınava hazırlandıklarını anlatan Zeyrek, ders çalışma sürecinde birbirlerine destek olduklarını ifade ederek, "Kardeşimle onun anlamadığı konuyu ben anlıyordum, yapamadığımız soruları beraber yapıyorduk. Kesinlikle sadece ders çalışmakla geçmedi çünkü bu süreçte iki yıl mezuna kaldık. Bazen çok sıkıldığımız zamanlar oldu, bazen çok çalışma isteğimiz oldu. Bunu birlikte götürmek bizim açımızdan çok önemliydi" diye konuştu.

Sinem Zeyrek, yoğun çalışma temposuna rağmen kendilerine zaman ayırdıklarını da belirterek, "Ders çalışmayı pek sevmiyorduk. Bu nedenle haftanın bir gününü hobilerimize ayırıyorduk, dizi ve film izliyorduk. Yani sadece ders çalışmıyorduk" ifadelerini kullandı.

"Hayalimiz ülkemize faydalı doktor olmak"

İkiz kardeşi Senem Zeyrek ise sınavdan 511 puan aldığını belirterek, en büyük motivasyonlarının gelecekte insanlara faydalı birer doktor olmak olduğunu söyledi. Senem Zeyrek, "Çalışma motivasyonum ikizimle beraber gelecekte ülkemize faydalı bir doktor olup insanlara faydalı olmak ve unutulmamak. Aynı şekilde ailemin arkamda durması, destek çıkması ve öğretmenlerimin yanımda olması benim için çok iyi bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

Hazırlık sürecinde derslerin yanı sıra ev işlerini de yaptıklarını anlatan Zeyrek, "Çalışma sürecim ev işleriyle de oldu, kardeşime bakmak da oldu. Biz beraber ev işlerimizi yapıp sonrasında gidip ders çalışıyorduk. Sabah erkenden babam bizi dershaneye bırakıyordu. Akşam eve gidince de aynı şekilde saat 1-2'ye kadar ders çalışıyorduk" diye konuştu.

"Azimle çalıştılar, hiçbir zaman pes etmediler"

İkiz kardeşlerin rehber öğretmeni Ramazan Değer ise Sinem ve Senem'in başarısının tesadüf olmadığını belirterek, öğrencilerini ve ailelerini tebrik etti. Değer, "Sinem ve Senem kardeşlerimizi gösterdikleri performans ve başarılar nedeniyle tebrik ediyorum. Bunda emeği geçen ailelerini ve öğretmenlerini de kutluyorum. Gerçekten Silopi şartlarında güzel bir başarı elde ettiler" dedi.

İki yıl boyunca öğrencilerle birlikte çalıştıklarını ifade eden Değer, "Çok azimli, çok sabırlı bir şekilde çalışmalarını yürüttüler. Ama sadece derslerini yapmadılar; zaman zaman günlük hayattaki sorumluluklarını yerine getirmekten de çekinmediler. Ailelerine destek oldukları zamanlar oldu. Hastalık zamanlarında, misafir geldiğinde fedakarlık yaptıkları çok zaman oldu. Uykularından, yemeklerinden fedakarlık yaptıkları zamanlar gerçekten oldu ama bütün bunlara rağmen çalışmayı bırakmadılar, azimle çalıştılar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı