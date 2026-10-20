Şırnak Cizre'deki Kur'an kursundan ayrılan 14 yaşındaki çocuk 7 gündür bulunamıyor

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Şırnak'ta kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki çocuk aranıyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Gören ailesi, 14 yaşındaki çocukları Muhammed Gören'in Cizre ilçesindeki yatılı bir Kur'an kursuna gittiğini, kurstan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığını belirterek, polise başvurdu.

Polis ekiplerince 7 gündür kendisinden haber alınamayan Gören'i?? arama çalışması yürütülüyor.

Aile üyeleri Muhammed Gören'i görenlerin veya yerini bilenlerin en yakın kolluk kuvvetine başvurmaları ya da aileye ulaşmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA