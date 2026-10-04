Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde 3 tırda 19 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde 3 tırda 19 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerindeki kontrol noktalarında dün 3 tırda yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 19 tabanca, 24 şarjör ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Şırnak'ta 3 tırda yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Silopi ve Cizre ilçelerinin kontrol noktalarında 3 tırda arama gerçekleştirildi.
Tırların gizli bölmelerine gizlenmiş 19 tabanca, 24 şarjör, 584 gram skunk, 460 gram kannabinoid, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.