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Silopi'de Dört Katlı Binada Yangın

Silopi'de Dört Katlı Binada Yangın
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Nuh Mahallesi'ndeki dört katlı bir binanın son katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı; yaralanma yaşanmadı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dört katlı bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Nuh Mahallesi 334. Sokak'ta bulunan dört katlı binanın son katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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