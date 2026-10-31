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Silopi'de çocuklar için açılan çim hokeyi kursu Şırnak'ta bir ilk oldu

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Şırnak Silopi'de çocukların çim hokeyiyle tanışması için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kurs açıldı. Silopi Şehir Stadı'nda süren kursta çocuklar temel unsurları öğreniyor; antrenör Sevinç kursun Şırnak'ta ilk olduğunu belirtti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde sporun yaygınlaştırılması ve yeni branşların tanıtılması amacıyla çim hokeyi kursu açıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, ilçedeki çocukların çim hokeyi ile tanışması için kurs başlatıldı.

Silopi Şehir Stadı'nda düzenlenen kursa katılan çocuklar, antrenörler eşliğinde çim hokeyin temel unsurlarını uygulamalı olarak öğreniyor.

Antrenör Bekir Sıtkı Sevinç, kurs öncesi okullarda tanıtım yaptıklarını ve öğrencilerin katılımını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Sevinç, "Çim hokeyi kursu Şırnak'ta bir ilktir. Burada böyle bir branş daha önce yapılmamış. Dolayısıyla bu branşla ilgili kazanımlar elde etmeye çalışıyoruz." dedi.

Kursa katılan Semanur Durmaz da ilk defa çim hokeyi kursuna katıldığını belirterek, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Jiyan Avağ ise kursun çok güzel geçtiğini belirtti.

Kaynak: AA
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