Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Silopi'de oto tamircisi Ferhat Usta kalp krizi geçirdi, anjiyo sonrası durumu iyi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi'de oto tamircisi Ferhat Usta kalp krizi geçirdi, anjiyo sonrası durumu iyi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde oto servis işletmecisi Ferhat Usta, dün gece kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Anjiyo uygulanan Usta'nın tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi; olay ilçedeki esnaf ve vatandaşlar arasında üzüntüye neden oldu.

Silopi’de oto servis işletmeciliği yapan, esnaf camiası ve ilçe halkı arasında sevilen ve saygı duyulan Ferhat Usta (Turan), dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Anjiyo olduğu öğrenilen Ferhat Usta’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SİLOPİ’DE ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Şırnak’ın Silopi ilçesinde oto tamir ve servis sektöründe faaliyet gösteren, çevresinde Ferhat Usta olarak tanınan Ferhat Turan, dün gece geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaşanan sağlık sorunu, kendisini tanıyan esnaf arkadaşları ve ilçe halkı arasında üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, hastaneye kaldırılan Ferhat Usta’ya anjiyo işlemi uygulandı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ESNAF CAMİASININ SEVİLEN İSİMLERİNDEN

Mesleki tecrübesi, esnaf arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiler ve insani yönüyle Silopi’de geniş bir kesim tarafından tanınan Ferhat Usta, ilçenin sevilen oto servis işletmecileri arasında yer alıyor. Ferhat Usta’nın yaşadığı sağlık sorunu, kendisini tanıyan ve seven vatandaşları derinden üzdü.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne dahil 3 gözaltı

Bu ambulansla getirildi! Küçücük çocuğa yapılanlar kan dondurdu
Dünya devi ManU'nun yıldızı Mazraoui'den duygulandıran Kur'an-ı Kerim tilaveti

Yıldız futbolcu sesiyle de büyüledi: Milyonların gönülleri fethetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği 7 gün içinde normale dönebilir

İran, ABD'ye teklifini resmen sundu! Hürmüz Boğazı için kritik 7 gün
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri üzüntüden ağlatacak haber
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi

Ülke kaosa sürükleniyor! Gelen uyarı ateşe benzin dökecek cinsten
Reytinglerde yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından mesaj: Yeni gelmedik, geri geldik!

Yapımcısından iddialı çıkış: Yeni gelmedik, geri geldik
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş

Selde kaybolan Ahmet Derin'in aracı böyle sürüklenmiş
Ekranlara veda etmişti! Ellen DeGeneres’ten geri dönüş sinyali

Dört yıl önce veda etmişti! Ünlü sunucudan ekranlara dönüş sinyali
Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı

Ünlü şarkıcı Paris'te göstericilerin arasında kaldı: O anları paylaştı