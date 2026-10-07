Haberler

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süne için kışlak denetimini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süne için kışlak denetimini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububatta verim kaybını önlemek için süne zararlısına karşı sonbahar kışlak kontrollerini sürdürüyor. İdil, Güçlükonak, Silopi ve merkez ilçede yapılan denetimler, önümüzdeki üretim dönemi mücadele stratejisine temel oluşturacak.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat üretiminde verim ve kalite kaybını önlemek amacıyla süne zararlısına karşı sonbahar kışlak kontrollerini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personellerin tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve rekolte kayıplarını engellemek için saha denetimlerine devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin, hububat alanlarında zarara yol açan süneye karşı yüksek kesimlerde ve kışlak alanlarda inceleme yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında İdil, Güçlükonak, Silopi ve merkez ilçede yürütülen arazi denetimlerinde, süne zararlısının kışlama alanlarındaki yoğunluğu ve hayatta kalma oranları tespit ediliyor. Gerçekleştirilen teknik gözlem ve verilerin, önümüzdeki üretim döneminde uygulanacak mücadele stratejisine temel oluşturacak."

Kaynak: AA
TikTok yayınında pes dedirten 'Don' muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor

TikTok yayınında rezil muhabbet

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar

Dünyanın kilitlendiği tarihi infaz için geri sayım başladı
İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt: Evet benim için bıraktı

Sponza'dan "Güzel eşini senin için mi bıraktı" sorusuna bomba yanıt
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu göreve başladı

Gökyüzünde bir ilk! Sabiha Gökçen'i örnek aldı, tarihe geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı

Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi