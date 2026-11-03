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Şırnak Silopi'de gece saat 22.00'de yolun karşısına geçen yayaya araç çarptı

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Şırnak Silopi'de gece saat 22.00'de yolun karşısına geçen yayaya araç çarptı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün gece saat 22.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya araç çarptı. Yaralı Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken vatandaşlar kavşakta daha önce de ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşandığını belirterek önlem istedi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken vatandaşlar kavşakta önlem alınmasını istedi.

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, seyir halindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, kavşakta daha önce de yaralanmalı ve ölümlü kazaların yaşandığını belirterek bölgede yeterli trafik güvenliği önlemlerinin alınmasını istedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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