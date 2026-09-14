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Şırnak’ta yasa dışı bahis operasyonunda 22 gözaltı

Şırnak’ta yasa dışı bahis operasyonunda 22 gözaltı
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ŞIRNAK'ın Cizre, Silopi, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde, 'Yasa dışı bahis' ve 'Kara para aklama' suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Cizre, Silopi, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde, 'Yasa dışı bahis' ve 'Kara para aklama' suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Cizre, Silopi, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 'Yasa dışı bahis' ve 'Kara para aklama' suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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