Silopi Sera OTB'de 42 parselin 21'i tahsis edildi, 1000 kişiye istihdam bekleniyor

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde ekonomiye yıllık 1,2 milyar lira katkı sunması beklenen Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) yer alan 42 sera parselinden 21'inin tahsis işlemi tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle ilçenin Başverimli beldesi mevkisinde Habur Gümrük Kapısı'na yaklaşık 11 kilometre mesafedeki 947 dekar alanda 42 sera parseli ile 9 tarıma dayalı sanayi parselinin yer alacağı Silopi Sera OTB'nin kurulum çalışmaları sürüyor.

Yüzde 75'i kadın olmak üzere 1000 kişinin doğrudan istihdam edilmesi beklenen Silopi Sera OTB'de geçen yıl ağustos ayında başlayan altyapı çalışmaları 202 milyon lira maliyetle tamamlandı.

Bölgede yer alan 42 sera parselinden 21'i girişimcilere tahsis edildi.

Kendilerine parsel tahsis edilen girişimcilerden 6'sı Bakanlık tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında yüzde 70 hibe desteği almaya hak kazandı.

Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına katkı sunacak olan organize tarım bölgesinde yetiştirilecek sebzelerin iç piyasaya sunulmasının yanı sıra Irak ve Suriye'ye de ihraç edilmesi hedefleniyor.

"Sera parsellerinin yüzde 50'si tahsis edildi"

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, AA muhabirine, Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi'ni çok önemsediklerini, Tarım ve Orman Bakanlığının altyapı hizmetlerini tamamladığı bölgede yatırımcıları beklediklerini söyledi.

Projenin bölgeye ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağını belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Sera parsellerinin yüzde 50'si tahsis edildi. Tahsis edilen bu parsellerde önümüzdeki süreçte sera kurulumları gerçekleştirilerek en kısa sürede üretime başlanacaktır. Kırsal Kalkınma Yatırım Programları kapsamında 6 yatırımcımız Bakanlığımızın yüzde 70 hibe desteğiyle seralarını kurmaya hak kazandı. Projede yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflenmektedir. Proje, Silopi ilçesinde Habur Gümrük Kapısı'na 11 kilometre mesafededir. Sera Organize Tarım Bölgesi lojistik olarak çok avantajlı bir konumda. Bu alanda üretilecek yaş sebzeler çok kısa sürede Irak ve Suriye pazarına ihraç edilebilecek."

Kısa sürede sera kurulumlarıyla aktif olarak üretime geçilecek proje ile ülke tarımına yıllık 1,2 milyar lira katma değer sağlanacağını dile getiren Sezgin, "Daha güçlü projelerle Terörsüz Türkiye sürecinde ilimizde kalkınmayı hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

Sezgin, projeyi kente kazandıran Tarım ve Orman Bakanlığına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yatırımcı mutlu

Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi'nde parsel tahsisi yapılan 3 çocuk annesi Belkıs Katırcı da yaklaşık 15 dönüm alanda modern bir sera kuracağını anlattı.

Serada topraksız yüksek teknolojili bir sistemle salkım domates üretmeyi planladığını aktaran Katırcı, "Hedefimiz yılda 500 ton domates üretip, ürünlerimizi hem iç pazarda hem de dış pazarda satmaktır. Tesisimizde yaklaşık 20 kişiye iş imkanı sağlayacağız. Ağırlıkla kadınlarımıza iş imkanı sağlayacağımız için mutluyum. Devletimizin sağladığı hibe ve teşvik bize büyük bir güven sağladı." dedi.

Katırcı, Bakanlığın desteği olmadan böyle bir projede yer almalarının mümkün olamayacağını dile getirerek, kendilerine bu imkanı sağlayan kurumlara teşekkür etti.???

Kaynak: AA