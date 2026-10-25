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Silopi'deki kros seçmesinde dereceye giren gençler Mardin'de Şırnak'ı temsil edecek

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Silopi'deki kros seçmesinde dereceye giren gençler Mardin'de Şırnak'ı temsil edecek
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen kros il seçmesinde U12'den U18'e kadar sporcular yarıştı. Dereceye giren sporcular ve takımlar, Mardin'de düzenlenecek bölgesel yarışmalarda Şırnak'ı temsil edecek.

Şırnak'ın Silopi ilçesi, geleceğin şampiyon atletlerini belirleyecek dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Atletizm Federasyonunun 2026-2027 sezonu faaliyet takviminde yer alan "Yükselen Yıldızlar İl-İlçe Karmaları ve Kurumlar Bölgesel Kros Ligi İl Seçmesi", genç yeteneklerin nefes kesen mücadelesine sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen ve bölgedeki spor kültürünü şaha kaldıran organizasyonda, teknik kontrollerin ardından start çizgisinde yerini alan gençler kıyasıya bir rekabet sergiledi. Esenli yolu üzerinde özel olarak belirlenen parkurda gerçekleştirilen yarışlara U12'den U18'e kadar uzanan geniş bir yaş yelpazesinden kız ve erkek sporcular katıldı. Özellikle takım ruhunun ön plana çıktığı U12 Mix Bayrak müsabakalarının yanı sıra U14, U16 ve U18 kategorilerindeki bireysel koşular izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Antrenörlerin ve hakemlerin titizlikle yönettiği organizasyon, profesyonel bir şampiyona atmosferinde tamamlandı. Performanslarıyla parkurun tozunu attıran ve kendi kategorilerinde dereceye giren başarılı sporcular ile takımlar, Mardin'de düzenlenecek bölgesel yarışmalarda Şırnak'ı temsil etme onurunu kazandı.

Süreç sonunda belirlenecek "il karması" listesiyle Şırnaklı genç atletler, hem bölgesel arenada kritik bir rekabet deneyimi kazanacak hem de ulusal çapta Türkiye şampiyonluklarına giden yolda en önemli adımlarından birini atmış olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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