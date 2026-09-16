Silopi’de öğrencilerin sağlığı için kantinler denetlendi

2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim başlattı.

Silopi ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının açılışıyla birlikte okul kantinlerine yönelik gıda güvenilirliği kontrolleri hız kazandı. Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerle çocukların hijyenik şartlarda beslenmesi hedefleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Demircan ve teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerde satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu, son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve genel hijyen kuralları detaylı bir şekilde kontrol edildi.

Denetimler yıl boyunca sürecek

Öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini güvence altına almak adına saha taramalarının aralıksız devam edeceğini belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Demircan, "Çocuklarımızın sağlığını korumak en temel önceliğimizdir. Sağlıklı nesillerin ancak güvenilir gıda ile yetişebileceği bilinciyle hareket ediyor, denetimlerimizi eğitim-öğretim yılı boyunca titizlikle sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı