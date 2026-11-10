Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Silopi'de öğrenciler Kızılay temalı resim yarışmasında ödül kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Özgen İlkokulunda Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrenciler resimlerinde yardımlaşma ve dayanışma temalarını yansıttı; ödüller okulda düzenlenen törenle verildi.

Şırnak'n Silopi ilçesine bağlı Özgen köyündeki Özgen İlkokulunda, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Yarışmaya katılan öğrenciler, Kızılay'ın yardımlaşma ve dayanışma temalarını resimlerine yansıttı.

Yarışmada, başarılı olan öğrencilere ödülleri okulda düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik14

Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın yıldızı Vlahovic'e Sırbistan'da büyük tepki

Ne yaptın sen Vlahovic? Başı büyük dertte

Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder
Tom Barrack'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım

Tom Barrack'tan dikkat çeken 10 Kasım mesajı
Atatürk'e benzerliğiyle şaşırtan Bursalı inşaat ustası! Görenler duygulanıyor, çocuklar sarılıyor

Sokakta görenler duygulanıyor! Atatürk'e benzerliği şaşırtıyor
Kongo'da cepheden kaçan 66 askere idam cezası

66 askere idam cezası! Suçlama hayli vahim
Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme! Başkent bombalandı

Korkulan oldu! Ülkenin başkentine gece yarısı bomba yağdırdılar
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler

Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar, yaptıkları yürek yaktı