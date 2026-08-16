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Silopi'de 5 bin 400 öğrenci yaz Kur'an kursunu tamamladı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarına katılan 5 bin 400 öğrenci eğitimlerini başarıyla tamamladı. Hacı Halil Ökten Camisi'nde düzenlenen törende öğrencilere belgeleri verilirken, eğitmenlere de ödülleri takdim edildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan 5 bin 400 öğrenci, eğitimlerini tamamladı. Kursların tamamlanması dolayısıyla Hacı Halil Ökten Camisi'nde belge töreni düzenlendi.

Silopi ilçesinde cami ve Kur'an kurslarında düzenlenen yaz Kur'an kurslarında 157 eğitmen görev aldı. Kurslarda öğrencilere Kur'an-ı Kerim, İslami bilgiler ve dini ilimlere yönelik eğitimler verildi. Kursların tamamlanması dolayısıyla Hacı Halil Ökten Camisi'nde belge töreni düzenlendi. Törene, İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, Uzman Vaiz Mesut Aslan, kurs eğitmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, çocukların Kur'an öğrenmesinin önemine dikkati çekti. Bilgin, yaz Kur'an kurslarında görev yapan eğitmenlere, kurslara katılan öğrencilere ve çocuklarını kurslara gönderen velilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurslarda gönüllü katkı sunan eğitmenlere ödülleri verildi, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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