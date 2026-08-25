Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike

Silopi’de yıllardır kullanılmayan eski polis lojmanları atıl görüntüsü ve oluşturduğu güvenlik riski nedeniyle vatandaşların tepkisini çekiyor. Şırnak’ın Silopi ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve kaderine terk edilen eski polis lojmanları, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Bakımsızlık nedeniyle madde bağımlılarının meskeni haline gelmesinden endişe edilen ve çevre güvenliğini tehdit eden binalar için vatandaşlar yetkililerden acil yıkım kararı bekliyor.

Silopi ilçesinde eski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tam karşısında bulunan ve aynı dönemde inşa edilen eski polis lojmanları, hizmet dışı kaldıktan sonra atıl durumda bırakıldı. Yıllardır herhangi bir bakım veya dönüştürme çalışması yapılmayan çok katlı yapı, zamanla tahrip olarak kent estetiğini ve çevre emniyetini olumsuz etkilemeye başladı.

CAMLARI KIRILDI, DUVARLARI TAHRİP EDİLDİ

Lojman binasının dış cephesindeki dökülmeler, kırılan camlar ve duvarlara yazılan yazılar mahalle sakinlerinin tedirginliğini her geçen gün artırıyor. Çevre sakinleri, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu yapının özellikle çocuklar ve geçen yayalar için ciddi tehlike oluşturduğunu ifade ediyor.

"YILLARDIR SOMUT BİR ADIM ATILMADI"

Bölgede yaşayan vatandaşlar, atıl binaların hem estetik görünümü bozduğunu hem de güvenlik açığı yarattığını vurgulayarak tepkilerini dile getirdi. Mahalle sakinleri yaptıkları açıklamada şu ifadeleri

kullandı “Yıllardır boş duran bu binalar hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de güvenlik açısından risk taşıyor. Çevrede okul ve yerleşim yerleri var. Yetkililerden somut bir adım bekliyoruz. Bu binalar ya yeniden değerlendirilmeli ya da bir an önce yıkılarak alan emniyetli hale getirilmelidir.” Silopi halkı, atıl durumdaki kamu yapısının geleceğiyle ilgili ilgili kurumlar tarafından alınacak kararı ve başlatılacak somut çalışmaları merakla bekliyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu