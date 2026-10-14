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Türk Kızılay Şırnak Şubesi'nden öğrencilere hijyen seti

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Türk Kızılay Şırnak Şubesi'nden öğrencilere hijyen seti
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Türk Kızılay Şırnak Şubesi ve Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yürüttükleri proje kapsamında öğrencilere hijyen seti dağıttı.

Türk Kızılay Şırnak Şubesi ve Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yürüttükleri proje kapsamında öğrencilere hijyen seti dağıttı.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve Türk Kızılay Silopi Temsilcisi Mehmet Adan tarafından Özgen Köyü İlk ve Ortaokulu ziyaret edildi.

Ziyarette öğrencilere Türk Kızılayının faaliyetleri hakkında bilgi verilirken sınıflar ziyaret edilerek diş macunu, diş fırçası ve hijyen seti dağıtıldı.

Etkinlikte okulun 8. sınıf öğrencisi ve Kızılay Kulübü Başkanı Nehir Soysal'a Kızılay gönüllüleri tarafından rozet takıldı.

Adan, proje kapsamında 2 bin 500 öğrenciye diş macunu ve diş fırçası ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA
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