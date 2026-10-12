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Silopi Belediye Meclisi'ndeki kavga cep telefonu kamerasında

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Silopi Belediye Meclisi'ndeki kavga cep telefonu kamerasında Haber Videosunu İzle
Silopi Belediye Meclisi'ndeki kavga cep telefonu kamerasında
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde belediye meclisinin ek bütçe görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday ile bazı meclis üyeleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Toplantı salonunda yaşanan arbede, diğer katılımcıların müdahalesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Silopi Belediyesi Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda ek bütçe maddesi görüşülürken Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday ile bazı meclis üyeleri arasında kavga çıktı.
  • Kavga, araya girenlerin tarafları sakinleştirmeye çalışmasıyla sona erdi.
  • Kavga anı, toplantı salonunda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Silopi Belediyesi Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda ek bütçe maddesi görüşülürken kavga çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday ile bazı meclis üyeleri arasında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonunda hareketli anlar yaşandı.

EK BÜTÇE GÖRÜŞMESİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısı, ek bütçe görüşmeleri sırasında çıkan tartışmayla karıştı. Silopi Belediyesi Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda belediyenin ek bütçesine ilişkin gündem maddesi ele alındığı sırada, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday ile bazı meclis üyeleri arasında anlaşmazlık yaşandı. Tarafların karşılıklı tepkileriyle başlayan sözlü tartışma giderek büyüdü. Toplantı salonundaki gerginlik kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISIYLA MECLİS ÜYELERİ ARASINDA KAVGA

Ek bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle toplantıdaki diğer katılımcılar da olaya müdahale etti. Harun Kuday ile bazı meclis üyeleri arasında çıkan kavga, araya girenlerin tarafları sakinleştirmeye çalışmasıyla sona erdi. 

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Belediye meclisindeki kavga, toplantı salonunda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ek bütçe görüşmeleri sırasında başlayan gerginliğin kavgaya dönüşmesi ve toplantıdakilerin olaya müdahale etmesi yer aldı. Belediye meclisinin olağanüstü toplantısında yaşanan olay, ek bütçe görüşmelerinin önüne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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