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Silopi'de hafızlık öğrencileri Müftü Bilgin'i ziyaret etti, öğrenciye belgesi verildi

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Silopi'de hafızlık öğrencileri Müftü Bilgin'i ziyaret etti, öğrenciye belgesi verildi
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Silopi'de Seyda Seyit Hasan Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri, İlçe Müftülüğünü ziyaret etti. Ziyarette hafızlık sınavını geçen bir öğrenciye hafızlık belgesi takdim edildi ve Müftü Ferit Bilgin öğrencilerle sohbet etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrenciler, Müftü Ferit Bilgin'i ziyaret etti.

Silopi'de faaliyet gösteren Seyda Seyit Hasan Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri, İlçe Müftülüğünü ziyaret etti. Ziyarette, hafızlık sınavını başarıyla geçen Mizgin İlhan'a hafızlık belgesi takdim edildi. Müftü Ferit Bilgin, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Mizgin İlhan'ı tebrik ederek kendisine başarılarının devamını diledi. Bilgin, hafızlık sürecinde emeği bulunanlara da teşekkürlerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, daha sonra kurs öğrencileriyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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