Şırnak Silopi'de Karma OSB alanında jeolojik etüt başladı, Kaymakam Partal inceledi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi için hazırlıklar hız kazandı. OSB alanında jeolojik etüt çalışmaları başlatılırken, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal sahaya giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Silopi'nin sanayi altyapısını güçlendirmesi ve üretim kapasitesini artırması hedeflenen Karma OSB projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde görev yapan jeoloji mühendislerinin kontrolünde, OSB olarak planlanan alanda zemin ve jeolojik yapının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların yürütüldüğü alana giden Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, saha incelemesinde bulunarak yetkililerden yürütülen jeolojik etüt süreci hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen etütlerin, Karma OSB'nin kurulacağı alanın zemin özelliklerinin ve jeolojik yapısının ortaya konulması açısından projenin önemli hazırlık aşamalarından biri olduğu belirtildi. Karma OSB'nin hayata geçirilmesiyle birlikte Silopi'de sanayi altyapısının güçlendirilmesi, üretim alanlarının artırılması ve yeni yatırımların önünün açılması hedefleniyor. İlçenin sahip olduğu stratejik konum ve bölgesel ticaret potansiyeliyle birlikte değerlendirilen projenin, ilerleyen süreçte Silopi'nin üretim ve yatırım kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı