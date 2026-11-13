Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğünün eğitiminde sağlıklı yaşlanmanın yolları anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğünün eğitiminde sağlıklı yaşlanmanın yolları anlatıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği eğitimde Uzm. Dr. Gökçe Aydın, sağlıklı yaşlanmanın yollarını anlattı. Aydın, ileri yaşlarda fiziksel ve zihinsel sağlığın korunmasının, düzenli aktivitenin, dengeli beslenmenin ve sosyal katılımın yaşam kalitesini artırdığını belirtti.

Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde konuşan uzman doktor Gökçe Aydın, sağlıklı yaşlanmanın yolları, fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması ile ileri yaşlarda yaşam kalitesini artıran alışkanlıklar hakkında bilgi verdi.

Silopi ilçesinde Sağlıklı Hayat Saatleri Programı kapsamında "Süper Yaşlı Olmak Mümkün mü?, Sağlıklı Yaş Almanın Sırları" konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde konuşan Uzm. Dr. Gökçe Aydın, sağlıklı yaşlanmanın yalnızca uzun bir yaşam sürmekten ibaret olmadığını, ilerleyen yaşlarda fiziksel ve zihinsel sağlığın korunmasının, bağımsız ve aktif bir yaşam sürdürebilmenin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Sağlıklı yaşlanmanın, bireyin yalnızca hastalıklardan uzak kalmasıyla değerlendirilemeyeceğini kaydeden Aydın, günlük ihtiyaçları bağımsız şekilde karşılayabilmenin, hareket kabiliyetini korumanın, zihinsel faaliyetleri sürdürebilmenin ve sosyal yaşamın içerisinde aktif olarak bulunmanın da bu sürecin önemli parçaları olduğunu ifade etti.

FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME

Sağlıklı yaşlanmanın temel unsurları arasında düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenmenin bulunduğunu anlatan Aydın, yaş ilerledikçe kas kütlesi ve kas gücünde azalma, hareket kabiliyetinde gerileme ve denge sorunlarının görülebildiğine dikkat çekti. Düzenli fiziksel aktivitenin kas gücünün, hareketliliğin ve günlük yaşam becerilerinin korunmasına katkı sağladığını anlatan Aydın, yürüyüş gibi kişinin sağlık durumuna ve fiziksel kapasitesine uygun aktivitelerin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin önemini vurguladı.

Beslenmenin de sağlıklı yaşlanmanın önemli bileşenlerinden biri olduğunu ifade eden Aydın, yeterli ve dengeli beslenmenin, farklı besin gruplarından yararlanmanın ve yeterli su tüketiminin genel sağlığın korunmasında önemli olduğunu aktardı.

ZİHİNSEL VE RUHSAL İYİLİK HALİ

Sağlıklı yaşlanma sürecinde fiziksel sağlığın yanı sıra zihinsel ve ruhsal iyilik halinin de önemli olduğunu bildiren Aydın, zihinsel faaliyetlerin sürdürülmesi, yeni şeyler öğrenilmesi, sosyal ilişkilerin canlı tutulması ve toplumsal yaşama katılımın ileri yaşlardaki yaşam kalitesini destekleyen unsurlar arasında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza

Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza
Jensen Huang'ın yasak aşkları bitmiyor! Üçüncü kadın da ortaya çıktı

Yasak aşk skandalında yeni perde! Üçüncü bir kadın daha ortaya çıktı
Microsoft'ta büyük erişim sorunu! Outlook ve Teams hizmetleri etkilendi

Milyonlar bilgisayar başındayken olanlar oldu
İsveç'ten topluma uyum sağlayamayan göçmenler için şaşırtan karar

Göçmenler için düğmeye basıldı! Bunu yapanlar kapı dışarı ediliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi13

Her şeyi değiştirecek ifade: Evine gittim, 149 bin lira gönderdi
Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi

Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! Mahkemeden karar çıktı
Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu

Sapıklığın sonu! Sarkıntılık yapan adamın erkekliğini aldı
Trump'tan çarpıcı İran itirafı: Savaşı İsrail de istediği için sürdürüyoruz

Savaşı neden bitirmediğini açıkladı! İşin içinde İsrail var
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı

Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri12

Dün gece 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!