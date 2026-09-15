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Vekil Tatar, muhtarlarla bir araya geldi

Vekil Tatar, muhtarlarla bir araya geldi
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını, öncelikli ihtiyaçlarını ve çözüm bekleyen konuları masaya yatırdı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını, öncelikli ihtiyaçlarını ve çözüm bekleyen konuları masaya yatırdı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi ilçesindeki muhtarlarla düzenlenen istişare toplantısında buluştu. Toplantıda mahalle ve köylerin altyapıdan eğitime, sağlıktan yola kadar birçok alandaki talepleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Muhtarların sahadan aktardığı her konuyu tek tek dinlediklerini belirten Tatar, "Vatandaşlarımızın sesi, devletimiz ile milletimiz arasındaki en güçlü bağlardan biri olan muhtarlarımızın ilettiği meseleler üzerinde verimli bir istişare gerçekleştirdik. Çözüm bekleyen konular, devam eden yatırımlar ve hayata geçirilmesi gereken hizmetleri ele aldık. Bizim anlayışımız; vatandaşımızın derdini dinleyen, sorunları yerinde tespit eden ve çözüm için imkanları seferber eden bir hizmet anlayışıdır" dedi.

İlçenin en uzak noktasına kadar hizmet ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Tatar, "Silopi'mizin merkezinden en uzak köyüne kadar hiçbir talebi karşılıksız bırakmayacağız. Birlikte konuşacak, birlikte karar verecek ve Silopi'mizi hep birlikte daha güçlü yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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