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Şırnak Silopi'de ilk kez açılan çim hokeyi kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde ilk kez açılan çim hokeyi kursu, çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Silopi Şehir Stadı'ndaki antrenmanlarda temel teknikleri öğrenen çocuklar, bölgede daha önce bulunmayan branşla tanışıyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve yeni branşları tanıtmak amacıyla ilk kez açılan çim hokeyi kursu, çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Silopi Şehir Stadı'nda düzenlenen antrenmanlara katılan sporcular, çim hokeyinin temel tekniklerini öğreniyor. Bölgede daha önce bulunmayan branşın tanıtımı için antrenörler okulları tek tek gezerek bilgilendirme yaparken, kursa katılan öğrencilerin heyecanı dikkat çekti. Eğitmenler sahada sporculara sopa (stick) tutuşu, top kontrolü, pas, dripling ve kale şutu gibi pratiklerin yanı sıra hücum, savunma ve takım içi iletişim prensiplerini aktarıyor. Kursa katılan öğrencilerden Semanur Durmaz, "Buraya hokey oynamaya geldim. Silopi'de ilk defa oluyor ve çok sevdiğim bir şey oldu. Okuldan döndüğüm an enerjimi buraya boşaltıyorum" dedi.

'ŞIRNAK'TA BU BRANŞ DAHA ÖNCE YAPILMAMIŞ'

Antrenör Bekir Sıtkı Sevinç ise branşın bölgedeki önemine değinerek, "Bulunmuş olduğumuz ilçede birçok okula bu branşla ilgili tanıtımlar yapıp okul sporlarına katılımlarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede çocukların fizyolojik, biyolojik ve aynı zamanda psikolojik anlamda çocukları rahatlatmaya yönelik ve enerjilerini atmaya yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Şırnak'ta bir ilk. Çünkü Şırnak coğrafyası Şırnak'ta böyle bir branş daha önce yapılmamış. Yapılmadığından dolayı da bu branşı burada duyurup bu branşla ilgili kazanımlar elde etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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