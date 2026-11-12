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Şırnak Silopi'de havai fişeklerin binalara atılması sonrası 1 kişi gözaltına alındı

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Şırnak Silopi'de havai fişeklerin binalara atılması sonrası 1 kişi gözaltına alındı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Galatasaray-Amedspor maçı sonrası düzenlenen kutlamalarda havai fişeklerin binalara atılmasıyla ilgili soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Galatasaray-Amedspor karşılaşmasının ardından Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen kutlamalarda havai fişeklerin çevredeki binalara atılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Silopi'de 7 Kasım 2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Amedspor maçının ardından bir grup Amedspor taraftarı sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında kullanılan havai fişeklerin çevredeki binalara doğru atılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olayın ardından genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması kapsamında başlatılan inceleme ve çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen B.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri ve ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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