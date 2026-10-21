Şanlıurfa Viranşehir yolunda tanker kazası sonrası yangında sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa Viranşehir yolunda tanker kazası sonrası yangında sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tankerin kaza yapması sonucu çıkan yangında tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün Silopi Çardaklı köyü Yamaçlı mezrası nüfusuna kayıtlı olduğu, cenazesinin memleketinde toprağa verileceği belirtildi.
Şanlıurfa Viranşehir yolunda kaza sonrası çıkan yangında Silopili tanker şoförü Abdulcelil Yel hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen feci kaza, Şırnak’ın Silopi ilçesini yasa boğdu. Viranşehir yolunda seyir halindeki tanker, geçirdiği kaza sonrası alev topuna döndü. Yangında tanker sürücüsü Abdulcelil Yel hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Viranşehir güzergahında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan tanker kaza yaptı. Kazanın ardından araçta patlama ve ardından şiddetli bir yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yapılan incelemelerde sürücünün araç içinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada hayatını kaybeden sürücünün, Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çardaklı köyü Yamaçlı mezrası nüfusuna kayıtlı Abdulcelil Yel olduğu öğrenildi. Acı haber Yel’in ailesine ve yakınlarına ulaşırken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından memleketinde toprağa verileceği belirtildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Halil Azizoğlu