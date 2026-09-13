Vekil Tatar, Silopi’de köy gezileri gerçekleştirip vatandaşların taleplerini dinledi

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi ilçesinde köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Yeşilyurt, Ceylan ve Mahmutlu köylerinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Tatar, bölgede güçlenen huzur ve kardeşlik ortamına dikkat çekerek "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmaların bölgeye katkılarını değerlendirdi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi'de gerçekleştirdiği köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla buluştu. Tatar ve beraberindeki heyet, ilçeye bağlı Yeşilyurt, Ceylan ve Mahmutlu köylerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini ve yaşadıkları sorunları yerinde dinledi. Köy sakinleriyle sohbet eden Tatar, bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" vurgusu

Ziyaretlerde bölgede son dönemde güçlenen huzur ve kardeşlik ortamına dikkat çeken Tatar, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında hayata geçirilen hizmet ve eserlerin Şırnak ve bölgeye sağladığı katkıları değerlendirdi. Siyasetin temel amacının vatandaşların sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara çözüm üretmek olduğunu belirten Tatar, Şırnak ve ilçelerinin kalkınması, vatandaşların refahının artırılması ve birlik ve beraberlik ortamının daha da güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı