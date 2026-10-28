Şırnak Silopi'de metruk binalar Kavaközü ve Özgen köylerinde yıkılıyor

Şırnak Silopi'de metruk binalar Kavaközü ve Özgen köylerinde yıkılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Kaymakamlığı koordinesinde Özel İdare ekiplerince Kavaközü ve Özgen köylerindeki metruk binaların yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalarla kullanılmayan ve terk edilmiş yapıların kaldırılması hedefleniyor.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor.
Silopi Kaymakamlığı koordinesinde Özel İdaresi ekipleri tarafından Kavaközü ve Özgen köylerinde bulunan metruk binaların yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Belirlenen alanlarda yürütülen çalışmalarla kullanılmayan ve terk edilmiş yapıların kaldırılması hedefleniyor. Ekipler, her iki köyde de yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Kavaközü ve Özgen köylerindeki yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla metruk yapıların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı