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Silopi Kaymakamı Partal, Yeşil Silopi Projesi'nin ağaçlandırma alanını inceledi

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Silopi Kaymakamı Partal, Yeşil Silopi Projesi'nin ağaçlandırma alanını inceledi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Yeşil Silopi Projesi kapsamında ağaçlandırılacak alanda inceleme yapıldı. Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Karşıyaka Mahallesi'ndeki alanda yetkililerden bilgi alarak çalışmaları değerlendirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefiyle hayata geçirilmesi planlanan "Yeşil Silopi Projesi" kapsamında ağaçlandırma yapılacak alanda inceleme gerçekleştirildi.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Karşıyaka Mahallesi'nde ağaçlandırılması planlanan alanda incelemelerde bulunarak yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen incelemelerde, alanın ağaçlandırılması, yeşil alanların artırılması ve bölgenin daha estetik ve yaşanabilir hale getirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Yeşil Silopi Projesi" kapsamında çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, ilçenin yeşil dokusunun güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Karşıyaka Mahallesi başta olmak üzere Silopi'de yeşil alanların artırılması ve kent yaşamına yeni nefes alanları kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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