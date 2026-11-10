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Atatürk, Silopi'de ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde anıldı

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Atatürk, Silopi'de ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde anıldı
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Silopi'de düzenlenen anma programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde anıldı. Programa Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve ilçe protokolü katıldı; Atatürk'ün Cumhuriyete kazandırdığı değerler ve tarihi miras hatırlandı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk için Şırnak'ın Silopi ilçesinde anma programı düzenlendi.

Cumhuriyetin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Silopi'de düzenlenen programla anıldı. Anma programına Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, ilçe protokolü katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı programda, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetine kazandırdığı değerler ve bıraktığı tarihi miras bir kez daha hatırlandı. Programa katılan heyet, 10 Kasım dolayısıyla Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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