Silopi'de Tehlikeli Metruk Bina Yıkılıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde metruk binanın yıkımına başlandı.

Başverimli Belde Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Köprübaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde uzun süredir kullanılmayan ve çevre ile insan sağlığını tehdit eden yapı için yıkım raporu düzenlendi.

Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, yapının duvar ve tavanında ciddi çatlaklar, sıva ve beton dökülmeleri ile genel yıpranma bulunduğunu belirtti.

Tatar, "Bu durum vatandaşlarımız açısından tehlike arz ediyordu. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini ön planda tutarak, ilgili kurumların tespit ve raporları doğrultusunda gerekli idari işlemleri tamamladık ve yıkım kararını aldık." dedi.

Kaynak: AA