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Şırnak Silopi'de 56 yaşındaki yanıklı hasta, Diyarbakır'a helikopterle sevk edildi

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Şırnak Silopi'de 56 yaşındaki yanıklı hasta, Diyarbakır'a helikopterle sevk edildi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde vücudunda yanıklar oluşan 56 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi. Hasta, Silopi Devlet Hastanesi'ndeki muayenenin ardından ambulans helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde vücudunda yanıklar oluşan 56 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Silopi Devlet Hastanesine getirilen A.S'nin muayenesinde vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi.

Hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla 172. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürülen hasta, burada hazır bekletilen ambulans helikoptere alınarak, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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