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Milletvekili Tatar, Cizre-Silopi yolunda incelemede bulundu

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Milletvekili Tatar, Cizre-Silopi yolunda incelemede bulundu
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, yapımı devam eden Cizre-Silopi yolu şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, yapımı devam eden Cizre-Silopi yolu şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Milletvekili Tatar, bölge ulaşımı açısından büyük önem taşıyan Cizre - Silopi yolu projesinde gelinen son durumu yerinde görmek amacıyla şantiyeyi ziyaret etti. Yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi alan Tatar, projenin en kısa sürede tamamlanması için sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Tatar, güzergah üzerindeki çalışmalara ilişkin son verileri paylaştı. Bugüne kadar güzergahın 17 kilometrelik bölümünün bölünmüş yol olarak tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini belirten Tatar, kalan 2 kilometrelik kesimde ise taş duvar, kazı ve dolgu çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Tatar, Cizre Sanayi Kavşağı'nda yer alan 1 kilometrelik alanda Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt serim işlemlerinin gerçekleştirildiğini de söyledi.

Çalışmaların daha da ivme kazanması ve ihtiyaç duyulan finansman desteğinin sağlanması için gerekli girişimlerde bulunduklarını aktaran Tatar, "Saha çalışmalarının daha da hızlandırılması ve ihtiyaç duyulan ödeneğin temin edilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız nezdinde gerekli görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Cizre-Silopi yolunun en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve standartları yüksek bir ulaşıma kavuşması için sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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