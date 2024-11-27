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Paris Haberleri

Eczacıbaşı Dynavit, Fransa'da Levallois'u 3-0 Yenerek Galip Geldi

Eczacıbaşı Dynavit, Fransa'da Levallois'u 3-0 Yenerek Galip Geldi

Paris - 19 Saat Önce
Bakan Bak, Gençlerle Bir Araya Gelerek Sporun Önemi Üzerine Konuştu

Bakan Bak, Gençlerle Bir Araya Gelerek Sporun Önemi Üzerine Konuştu

Paris - Dün 17:25
Paris'te Noel Işıklandırma Töreni Yapıldı

Paris'te Noel Işıklandırma Töreni Yapıldı

Paris - 25.11.2024
Fransa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü

Fransa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü

Paris - 23.11.2024
Türkiye'yi terk eden O Ses şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

Türkiye'yi terk eden O Ses şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

Paris - 22.11.2024
Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'te 571 bin 500 Euro'ya satıldı

Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'te 571 bin 500 Euro'ya satıldı

Paris - 21.11.2024
ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI İZLE! 21 kasım Anadolu Efes-Paris canlı yayın, frekans bilgileri!

ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI İZLE! 21 kasım Anadolu Efes-Paris canlı yayın, frekans bilgileri!

Paris - 21.11.2024
Anadolu Efes-Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Paris basket maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes-Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Paris basket maçı hangi kanalda?

Paris - 21.11.2024
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, COP29'da Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedefini anlattı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, COP29'da Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedefini anlattı Açıklaması

Paris - 20.11.2024
Yusuf Dikeç, Gümüş Madalya Sonrası Başhekimi Ziyaret Etti

Yusuf Dikeç, Gümüş Madalya Sonrası Başhekimi Ziyaret Etti

Paris - 19.11.2024
Huawei, Avrupa'nın Yeşil ve Dijital Dönüşümüne Katkı Sağlayacak Yeni Teknolojilerini Tanıttı

Huawei, Avrupa'nın Yeşil ve Dijital Dönüşümüne Katkı Sağlayacak Yeni Teknolojilerini Tanıttı

Paris - 18.11.2024
Japonya'da Yusuf Dikeç'e ilginç lakap

Japonya'da Yusuf Dikeç'e ilginç lakap

Paris - 18.11.2024
Avrupa'nın Tarihi Kale ve Şatoları Yüksek Hızlı İnternete Kavuşuyor

Avrupa'nın Tarihi Kale ve Şatoları Yüksek Hızlı İnternete Kavuşuyor

Paris - 17.11.2024
Sarı Yelekliler, Hareketin 6. Yıl Dönümünde Paris'te Gösteri Düzenledi

Sarı Yelekliler, Hareketin 6. Yıl Dönümünde Paris'te Gösteri Düzenledi

Paris - 16.11.2024
Sarı Yelekliler Paris sokaklarında: Macron'a protesto

Sarı Yelekliler Paris sokaklarında: Macron'a protesto

Paris - 16.11.2024
İzet Curi: Üsküplü Moda Tasarımcısı Geleceğin Tasarımcılarına İlham Oluyor

İzet Curi: Üsküplü Moda Tasarımcısı Geleceğin Tasarımcılarına İlham Oluyor

Paris - 15.11.2024
Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı

Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı

Paris - 14.11.2024
Fransa-İsrail Maçına Tepki Gösterisi

Fransa-İsrail Maçına Tepki Gösterisi

Paris - 14.11.2024
İsrail-Fransa Maçı Öncesi Paris'te Yoğun Güvenlik Önlemleri

İsrail-Fransa Maçı Öncesi Paris'te Yoğun Güvenlik Önlemleri

Paris - 14.11.2024
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından 'Paris Zaferi Gala Gecesi' düzenlendi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından "Paris Zaferi Gala Gecesi" düzenlendi

Paris - 13.11.2024
İBB Meclisi'nde İstanbul Evi Harcamaları Üzerine Soru Önergesi Verildi

İBB Meclisi'nde İstanbul Evi Harcamaları Üzerine Soru Önergesi Verildi

Paris - 13.11.2024
İbrahim Bölükbaşı'dan Altın Madalya Sonrası Ziyaret

İbrahim Bölükbaşı'dan Altın Madalya Sonrası Ziyaret

Paris - 13.11.2024
Olimpiyat Şampiyonu İbrahim Bölükbaşı'ndan Anlamlı Ziyaret

Olimpiyat Şampiyonu İbrahim Bölükbaşı'ndan Anlamlı Ziyaret

Paris - 13.11.2024
Bursa'nın Kestane Şekeri, Paris Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü

Bursa'nın Kestane Şekeri, Paris Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü

Paris - 12.11.2024
Milli yelkenci Lara Nalbantoğlu, Paris'te edindiği tecrübenin Los Angeles'ta kendisine yardımcı olacağından emin

Milli yelkenci Lara Nalbantoğlu, Paris'te edindiği tecrübenin Los Angeles'ta kendisine yardımcı olacağından emin

Paris - 12.11.2024
Macron ve Starmer, 1. Dünya Savaşı Ateşkes Anmasına Katıldı

Macron ve Starmer, 1. Dünya Savaşı Ateşkes Anmasına Katıldı

Paris - 11.11.2024
Fransa-İsrail Maçında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Fransa-İsrail Maçında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Paris - 11.11.2024
Paris'te Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Paris'te Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Paris - 09.11.2024
Paris'te 'Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları' Sergisi Büyük İlgi Gördü

Paris'te 'Gelenekten Geleceğe: Türk İslam Sanatları' Sergisi Büyük İlgi Gördü

Paris - 08.11.2024
Notre-Dame Katedrali'nde Çanlar 5 Yıl Sonra İlk Kez Çaldı

Notre-Dame Katedrali'nde Çanlar 5 Yıl Sonra İlk Kez Çaldı

Paris - 08.11.2024
Fransa İçişleri Bakanı'ndan PSG Taraftarına 'Kabul Edilemez' Tepkisi

Fransa İçişleri Bakanı'ndan PSG Taraftarına 'Kabul Edilemez' Tepkisi

Paris - 07.11.2024
Özel sporcular Los Angeles 2028'de başarı çıtasını yükseltme hedefinde

Özel sporcular Los Angeles 2028'de başarı çıtasını yükseltme hedefinde

Paris - 07.11.2024
İstanbul, Antalya ve İzmir 2024 dünya marka şehirleri listesinde

İstanbul, Antalya ve İzmir 2024 dünya marka şehirleri listesinde

Paris - 07.11.2024
Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu

Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu

Paris - 06.11.2024
Drogba sevgilisiyle geldiği törende karısını mı gördü? Olayın aslı bambaşka çıktı

Drogba sevgilisiyle geldiği törende karısını mı gördü? Olayın aslı bambaşka çıktı

Paris - 06.11.2024
VanEck Avrupa'da PYTH Token ETN ürününü listeliyor

VanEck Avrupa'da PYTH Token ETN ürününü listeliyor

Paris - 05.11.2024
'Kadınım' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı

"Kadınım" deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı

Paris - 04.11.2024
Roketsan, Euronaval Fuarında Deniz Sistemlerini Sergiliyor

Roketsan, Euronaval Fuarında Deniz Sistemlerini Sergiliyor

Paris - 04.11.2024
Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu

Paris - 04.11.2024
Turkcell, Paris'te 'En Yenilikçi Optik İletim Ağı' Ödülünü Kazandı

Turkcell, Paris'te 'En Yenilikçi Optik İletim Ağı' Ödülünü Kazandı

Paris - 01.11.2024
Turkcell, Network X Etkinliğinde 'Yılın En Yenilikçi OTN Ağı' Ödülünü Kazandı

Turkcell, Network X Etkinliğinde 'Yılın En Yenilikçi OTN Ağı' Ödülünü Kazandı

Paris - 01.11.2024
Turkcell'e 'Yılın En Yenilikçi OTN Ağı' Ödülü

Turkcell'e 'Yılın En Yenilikçi OTN Ağı' Ödülü

Paris - 01.11.2024
Paris'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlandı

Paris'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlandı

Paris - 29.10.2024
Ödül törenine saatler kala Ballon d'Or'un sahibi değişti

Ödül törenine saatler kala Ballon d'Or'un sahibi değişti

Paris - 28.10.2024
Mahmut Bozteke, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı, Los Angeles 2028 Hedefliyor

Mahmut Bozteke, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı, Los Angeles 2028 Hedefliyor

Paris - 28.10.2024
Fransa'da Mustafa Kemal Atatürk'ün İlk Büstü Açıldı

Fransa'da Mustafa Kemal Atatürk'ün İlk Büstü Açıldı

Paris - 27.10.2024
Chef Seasons, SIAL Paris'ten Sürdürülebilirlik Ödülü ile Döndü

Chef Seasons, SIAL Paris'ten Sürdürülebilirlik Ödülü ile Döndü

Paris - 27.10.2024
Ayvalık Zeytinyağları SIAL Paris 2024 Fuarında Tanıtıldı

Ayvalık Zeytinyağları SIAL Paris 2024 Fuarında Tanıtıldı

Paris - 26.10.2024
TJ Shorts Euroleague'de Haftanın MVP'si Seçildi

TJ Shorts Euroleague'de Haftanın MVP'si Seçildi

Paris - 26.10.2024
Trump mı, Harris mi? Leonardo DiCaprio tarafını seçti

Trump mı, Harris mi? Leonardo DiCaprio tarafını seçti

Paris - 26.10.2024
Paris'te Türkiye Expo Festivali: Türk Kültürü ve Lezzetleri Tanıtılıyor

Paris'te Türkiye Expo Festivali: Türk Kültürü ve Lezzetleri Tanıtılıyor

Paris - 25.10.2024
LEZİTA SIAL Paris 2024 Fuarı'nda Ürünlerini Tanıttı

LEZİTA SIAL Paris 2024 Fuarı'nda Ürünlerini Tanıttı

Paris - 25.10.2024
Kylian Mbappe, PSG'den 55 milyon euro tazminat kazandı

Kylian Mbappe, PSG'den 55 milyon euro tazminat kazandı

Paris - 25.10.2024
Gedik Piliç, SIAL Paris Fuarı'nda 60. yılını kutladı

Gedik Piliç, SIAL Paris Fuarı'nda 60. yılını kutladı

Paris - 25.10.2024
Fransa, Lübnan için 100 milyon euro yardımda bulunacak

Fransa, Lübnan için 100 milyon euro yardımda bulunacak

Paris - 24.10.2024
Lübnan İçin Paris'te Uluslararası Konferans Düzenleniyor

Lübnan İçin Paris'te Uluslararası Konferans Düzenleniyor

Paris - 24.10.2024
Gaziantep Gıda Sektörü SIAL Paris 2024 Fuarı'nda

Gaziantep Gıda Sektörü SIAL Paris 2024 Fuarı'nda

Paris - 22.10.2024
64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

Paris - 22.10.2024
Dünyanın En Büyük Gıda ve İçecek Fuarı SIAL Paris 2024 Açıldı

Dünyanın En Büyük Gıda ve İçecek Fuarı SIAL Paris 2024 Açıldı

Paris - 19.10.2024
Türkiye, SIAL Paris 2024'e Rekor Katılım Sağladı

Türkiye, SIAL Paris 2024'e Rekor Katılım Sağladı

Paris - 19.10.2024
Demet Akalın'ın kızı Hira'nın el bilekleri kırıldı

Demet Akalın'ın kızı Hira'nın el bilekleri kırıldı

Paris - 17.10.2024
Hatice Akbaş'a Malatya Girişim Gurubu'ndan Plaket ve Hediye

Hatice Akbaş'a Malatya Girişim Gurubu'ndan Plaket ve Hediye

Paris - 17.10.2024
Paris Motor Show 2024: Otomobil Meraklıları Yeni Modellerle Buluştu

Paris Motor Show 2024: Otomobil Meraklıları Yeni Modellerle Buluştu

Paris - 17.10.2024
Fransa, İsrailli Şirketlerin Euronaval Fuarı'na Katılımını Yasakladı

Fransa, İsrailli Şirketlerin Euronaval Fuarı'na Katılımını Yasakladı

Paris - 16.10.2024
Paralimpik Sporcular Öğrencilerle Buluştu

Paralimpik Sporcular Öğrencilerle Buluştu

Paris - 16.10.2024
Paris'te Filistin Destekçileri Gazze'deki Soykırıma Karşı Gösteri Düzenledi

Paris'te Filistin Destekçileri Gazze'deki Soykırıma Karşı Gösteri Düzenledi

Paris - 15.10.2024
Macron'dan Netanyahu'ya BM Uyarısı

Macron'dan Netanyahu'ya BM Uyarısı

Paris - 15.10.2024
2024 Paris Otomobil Fuarı Başladı

2024 Paris Otomobil Fuarı Başladı

Paris - 15.10.2024
BYD, 2024 Paris Otomobil Fuarı'nda SEALION 7 ile Avrupa pazarındaki varlığını güçlendiriyor

BYD, 2024 Paris Otomobil Fuarı'nda SEALION 7 ile Avrupa pazarındaki varlığını güçlendiriyor

Paris - 14.10.2024
Paris'teki Balenciaga defilesinde Nicole Kidman ve Salma Hayek arasında gergin anlar yaşandı

Paris'teki Balenciaga defilesinde Nicole Kidman ve Salma Hayek arasında gergin anlar yaşandı

Paris - 14.10.2024
Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı

Paris - 12.10.2024
Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı

Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı

Paris - 12.10.2024
'Emily in Paris' dizisi 2 ülkeyi birbirine düşürdü

'Emily in Paris' dizisi 2 ülkeyi birbirine düşürdü

Paris - 12.10.2024
Alfa Romeo, Paris Otomobil Fuarı'nda Yeni Hibrit Modellerini Tanıtacak

Alfa Romeo, Paris Otomobil Fuarı'nda Yeni Hibrit Modellerini Tanıtacak

Paris - 11.10.2024
Lüks aracının kontrolünü kaybeden kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu

Lüks aracının kontrolünü kaybeden kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu

Paris - 10.10.2024
Paris Executive MBA Programı'na İstanbul modülü eklendi

Paris Executive MBA Programı'na İstanbul modülü eklendi

Paris - 10.10.2024
BMI Business School İstanbul, Uluslararası Arenada Etki Alanını Genişletiyor

BMI Business School İstanbul, Uluslararası Arenada Etki Alanını Genişletiyor

Paris - 09.10.2024
Ayşenur Günay, Para Okçuluk Türkiye Şampiyonu Oldu

Ayşenur Günay, Para Okçuluk Türkiye Şampiyonu Oldu

Paris - 09.10.2024
Paris'te İsrail Saldırılarına Karşı Büyük Protesto

Paris'te İsrail Saldırılarına Karşı Büyük Protesto

Paris - 05.10.2024
Kemer'deki Paris 2 Batığı için Yeni Şamandıra ve Tonoz Yenileme Çalışmaları

Kemer'deki Paris 2 Batığı için Yeni Şamandıra ve Tonoz Yenileme Çalışmaları

Paris - 05.10.2024

Son Dakika Paris Haberleri

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